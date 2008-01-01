"Начал активно забивать". В России восхитились игрой Вагнера Лава за "Кайрат"

В России отметили результативную игру за "Кайрат"
бразильского нападающего Вагнера Лава
, у которого летом сорвался трансфер в московский ЦСКА
.
"В трансферный период Вагнера Лава хотел взять ЦСКА, но клуб в последний момент отказался от этой идеи. Форварду уже 36, а задачи у армейцев высокие. В итоге бразилец оказался в казахстанском "Кайрате", где... начал активно забивать.
Уже в дебютном для себя матче 18 августа он сделал результативную передачу, 27 августа в отборе Лиги Европы оформил дубль в ворота "Ноя", а спустя три дня забил два гола в матче с "Ордабасы" в чемпионате Казахстана. Интересно, ЦСКА уже кусает локти?", - пишет Life
.
"Кайрат" официально объявил
о переходе Лава 8 июля. Контракт с 36-летним бразильцем подписан на шесть месяцев с возможностью его продления.