Экс-футболист "Жетысу" с братом подрались с полицейскими, и их задержал спецназ

Эдгар и Гор Малакян, родные братья и футболисты сборной Армении, были задержаны в Ереване за драку с сотрудниками полиции, сообщает "Евроспорт".

По информации РИА "Новости", 30 августа братья Малакян устроили потасовку с полицейскими в центре Еревана неподалеку от архитектурного комплекса "Каскад". В докладной записке указывается, что мужчины нецензурно выражались, один из них оторвал погон правоохранителю и ударил по лицу.

Всего пострадали четверо полицейских, а для задержания Малакянов понадобились спецназовцы.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство". Футболистам грозят пять лет лишения свободы.

Эдгару Малакяну 29 лет. Он выступал в Чехии, Украине, Армении и Казахстане (за "Жетысу"). 26-летний Гор Малакян выступал за ереванский "Пюник" и украинскую "Сталь" из Каменского.