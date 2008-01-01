Выстрел Тагыбергена, хитрость Лава и удача Барсегяна. Какой лучший гол седьмого тура КПЛ-2020?

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах седьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов в минувшем туре. Выбрать лучший вы можете здесь.



Гидеон Баа ("Шахтер")



Ганский легионер "Шахтера" на 27-й матча с "Окжетпесом" прекрасным ударом головой преобразовал в гол подачу со штрафного. И пусть это взятие ворот не стало победным, тем не менее эффектным оно не перестает быть.







Тигран Барсегян ("Астана")



Армянский полузащитник "Астаны" отметился дебютным голом за столичный клуб. В матче с "Таразом" он отличился на четвертой минуте, поразив ворота соперника в своем фирменном стиле - левой ногой.







Сергей Малый ("Тобол")



Защитник "Тобола" на 63-й минуте матча с "Кайсаром" сравнял счет эффектным ударом головой, замкнув подачу с углового. К слову, этот гол не спас костанайцев от поражения.







Вагнер Лав ("Кайрат")



Звездный новичок "Кайрата" вслед за дебютными голами в Лиге Европы в составе алматинского клуба впервые отличился в премьер-лиге. Бразилец оформил дубль в матче с "Ордабасы", оба раза поразив ворота шымкентцев ударом головой. Первый гол бразильца в Казахстане, на наш взгляд, заслуживает попадания в данный рейтинг.







Асхат Тагыберген ("Кайсар")



Гол полузащитника "Кайсара" в ворота "Тобола" мало того, что стал победным, так еще и претендует на звание самого эффектного в этом туре. Тагыберген пробил издалека, поразив верхний угол ворот Игоря Шацкого.





А это наш топ-5 голов седьмого тура КПЛ-2020.

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Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. В шестом туре два матча были перенесены, в связи с чем голосование отложено.



Отметим, КПЛ ушла на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го в Алматы сыграет с Беларусью. С турнирной таблицей премьер-лиги можно ознакомиться здесь.