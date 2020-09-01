Выстрел Тагыбергена, хитрость Лава и удача Барсегяна. Какой лучший гол седьмого тура КПЛ-2020?

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах седьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов в минувшем туре. Выбрать лучший вы можете здесь.
Гидеон Баа ("Шахтер")
А это наш топ-5 голов седьмого тура КПЛ-2020.
Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. В шестом туре два матча были перенесены, в связи с чем голосование отложено.
Отметим, КПЛ ушла на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го в Алматы сыграет с Беларусью. С турнирной таблицей премьер-лиги можно ознакомиться здесь.
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