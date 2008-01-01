Появились дата и расписание следующего тура КПЛ-2020

Он состоится после паузы на матчи сборных.

Фото: instagram.com/f.c.kairat
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:02

Появились дата и расписание восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. Его предоставил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Он состоится 11 и 12 сентября после паузы на матчи сборных. Причем он также будет проходить в одной локации Алматы-Талгар.

11 сентября (пятница):
"Жетысу" - "Окжетпес"
"Шахтер" - "Тараз"

12 сентября (суббота):
"Кайрат" - "Кайсар"
"Тобол" - "Кызыл-Жар СК"
"Ордабасы" - "Астана"

"Календарь ближайших матчей будет готов завтра, сразу после жеребьевки второго раунда Лиги Европы", - пишет Кожахмет.

Напомним, в рамках седьмого тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл "Ордабасы" - 3:1, "Астана" поделила очки с "Таразом" - 1:1, "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1, а "Кызыл-Жар СК" победил "Каспий" - 1:0. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го в Алматы сыграет с Беларусью.

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:02
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