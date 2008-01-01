Появились дата и расписание следующего тура КПЛ-2020

Появились дата и расписание восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. Его предоставил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Он состоится 11 и 12 сентября после паузы на матчи сборных. Причем он также будет проходить в одной локации Алматы-Талгар.

11 сентября (пятница):

"Жетысу" - "Окжетпес"

"Шахтер" - "Тараз"

12 сентября (суббота):

"Кайрат" - "Кайсар"

"Тобол" - "Кызыл-Жар СК"

"Ордабасы" - "Астана"

"Календарь ближайших матчей будет готов завтра, сразу после жеребьевки второго раунда Лиги Европы", - пишет Кожахмет.

Напомним, в рамках седьмого тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл "Ордабасы" - 3:1, "Астана" поделила очки с "Таразом" - 1:1, "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1, а "Кызыл-Жар СК" победил "Каспий" - 1:0. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го в Алматы сыграет с Беларусью.