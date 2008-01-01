Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в КПЛ и победу над "Ордабасы"

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
прокомментировал свой первый дубль в казахстанской премьер-лиге
за "Кайрат
".
36-летний нападающий забил
"Ордабасы" на 17-й и 22-й минутах, а на 40-й ассистировал Абату Аймбетову
. В итоге "Кайрат" победил
со счетом 3:1 в матче седьмого тура КПЛ.
"Еще одна победа сегодня. Я рад снова оформить дубль с ассистом. Вперед, "Кайрат", - написал Лав на португальском и английском языках в Instagram, где у него свыше 433 тысяч подписчиков.
Лав опубликовал еще одно фото с подписью "Команда".
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В предыдущем матче Лав дважды забил
армянскому "Ноа" и отдал голевую передачу, а "Кайрат" победил со счетом 4:1 и вышел во второй раунд Лиги Европы. Всего на счету бразильца теперь четыре мяча и три ассиста в четырех играх.
Отметим, что "Кайрат" набрал 18 очков в семи матчах и лидирует в таблице КПЛ. Вторым идет "Кайсар" (13 баллов), а замыкает тройку "Астана" (11) - обе команды провели по шесть игр.