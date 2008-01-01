Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в КПЛ и победу над "Ордабасы"

Бразилец отметился еще и ассистом.

Вагнер Лав (в центре). Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 23:25
Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в казахстанской премьер-лиге за "Кайрат". 

36-летний нападающий забил "Ордабасы" на 17-й и 22-й минутах, а на 40-й ассистировал Абату Аймбетову. В итоге "Кайрат" победил со счетом 3:1 в матче седьмого тура КПЛ. 

"Еще одна победа сегодня. Я рад снова оформить дубль с ассистом. Вперед, "Кайрат", - написал Лав на португальском и английском языках в Instagram, где у него свыше 433 тысяч подписчиков. 

Лав опубликовал еще одно фото с подписью "Команда". 

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В предыдущем матче Лав дважды забил армянскому "Ноа" и отдал голевую передачу, а "Кайрат" победил со счетом 4:1 и вышел во второй раунд Лиги Европы. Всего на счету бразильца теперь четыре мяча и три ассиста в четырех играх. 

Отметим, что "Кайрат" набрал 18 очков в семи матчах и лидирует в таблице КПЛ. Вторым идет "Кайсар" (13 баллов), а замыкает тройку "Астана" (11) - обе команды провели по шесть игр. 
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Сегодня 23:25
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