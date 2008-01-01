Завершился последний матч КПЛ перед перерывом на игры сборной Казахстана в Лиге наций

Петропавловский "Кызыл-Жар СК
" победил актауский "Каспий
" в заключительном матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Жас-Кыран" в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный гол на шестой минуте забил украинский полузащитник Максим Драченко
. С протоколом матча можно ознакомиться здесь
.
Для "Кызыл-Жара СК" эта победа стала второй в сезоне, а "Каспий" потерпел шестое поражение. С семью очками после шести матчей петропавловцы идут восьмыми, уступая "Жетысу" по разнице мячей, а актаусцы с тремя баллами в семи играх занимают последнее, 11-е, место.
Ранее в других матчах тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл
"Ордабасы" - 3:1, "Астана" поделила
очки с "Таразом" - 1:1, "Кайсар" победил
"Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью
с "Окжетпесом" - 1:1.
Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го - в Алматы сыграет с Беларусью.