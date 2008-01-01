Завершился последний матч КПЛ перед перерывом на игры сборной Казахстана в Лиге наций

Все решил один гол.

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:54
Петропавловский "Кызыл-Жар СК" победил актауский "Каспий" в заключительном матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Жас-Кыран" в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный гол на шестой минуте забил украинский полузащитник Максим Драченко. С протоколом матча можно ознакомиться здесь

Для "Кызыл-Жара СК" эта победа стала второй в сезоне, а "Каспий" потерпел шестое поражение. С семью очками после шести матчей петропавловцы идут восьмыми, уступая "Жетысу" по разнице мячей, а актаусцы с тремя баллами в семи играх занимают последнее, 11-е, место. 



Ранее в других матчах тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл "Ордабасы" - 3:1, "Астана" поделила очки с "Таразом" - 1:1, "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1. 

Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го - в Алматы сыграет с Беларусью.
Метки:
Кызыл-Жар СК Каспий КПЛ-2020 Лига наций Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:54
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