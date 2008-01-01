"Казахи и кыргызы - братья". Как Алыкулов разрулил "конфликт" с Аймбетовым после гола Вагнера Лава за "Кайрат"

Алматинцы победили "Ордабасы".

Коллаж: кадр из видео и фото из Instagram Алыкулова
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:16
Полузащитник сборной Кыргызстана и "Кайрата" Гулжигит Алыкулов успокоил своих соотечественников, которые возмутились эпизодом с празднованием гола Вагнера Лава в матче с "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz

После первого мяча бразильца Алыкулов, выступивший ассистентом, побежал к партнерам и попытался запрыгнуть на Абата Аймбетова, но форвард сборной Казахстана оттолкнул одноклубника. Кыргызстанские фанаты возмутились эпизодом в комментариях в Instagram "Кайрата" - встречались и нецензурные или оскорбительные высказывания. 

После матча сам Алыкулов пришел в комментарии кайратовского Instagram: "Всех хочу поздравить с победой, Казак Кыргыз бир тууган". Вторую фразу можно перевести как "Казахи и кыргызы - братья". 



Отреагировал на эпизод и клуб - "Кайрат" опубликовал совместное фото Аймбетова и Алыкулова с эмоджи флагов Казахстана и Кыргызстана. 

Такое же фото с эмоджи флагов Кыргызстана и Казахстана, а также "сердечка" опубликовал Алыкулов в Instagram - Аймбетов сделал репост истории.



Шпилевский обратился к футболистам и фанатам "Кайрата" после победы над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава

Сам же матч завершился победой "Кайрата" со счетом 3:1. Через пять минут после первого гола Лав оформил дубль, а третий мяч "Кайрата" на 40-й забил Аймбетов. 

В текущем сезоне КПЛ на счету 19-летнего Алыкулова один ассист, 24-летний Аймбетов забил четыре гола, а 36-летний Лав теперь имеет два мяча в своем активе. Кыргызстанец и казахстанец провели семь игр, а бразилец - три. 
Метки:
Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК Лав Вагнер КПЛ-2020 Ордабасы ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:16
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