Сменщик Билека в "Астане" нашел объяснение потере очков в матче с "Таразом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны
" прокомментировал ничью с "Таразом
" в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги
.
Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева в Алматы и завершилась
со счетом 1:1. По словам Эшуорта, трех дней работы ему не хватило для кардинальных изменений.
- Мы получили плохой результат. Пропустили глупый гол. До пропущенного мяча мы контролировали игру, но потом потеряли дисциплину и перестали играть. Нам не хватило моментов, мы знали, что соперник будет компактно действовать в обороне, но последние 30 минут, команда стала паниковать, играть только длинными передачами. Я был с командой только три дня, это короткий срок, чтобы что-то сделать, но я ждал лучшего футбола в исполнении команды, - цитирует Эшуорта официальный сайт "Астаны".
- Сегодня Сотириу вышел только на последние 30 минут. Он не готов функционально?
- Пиерос был травмирован и выпустив его, мы сильно рисковали. Но он хороший нападающий, который мог нам помочь.
- Сейчас пауза на сборную, пойдет ли она на пользу команде?
- Конечно, она должна пойти на пользу. У нас травмированы 7 игроков основного состава - помимо Сотириу, это - Рукавина, Томашевич, Радакович, Сигурьонссон, Логвиненко и Щеткин. Мы надеемся, что после сборной они смогут вернуться и ситуация будет лучше.
Напомним, что 26 августа объявила
об отставке главного тренера Михала Билека
, который параллельно возглавлял сборную Казахстана. Вместо чеха командой временно руководит
исполнительный директор клуба - англичанин Эшуорт.