"Астана" пропустила от экс-игрока "Ливерпуля" и упустила победу в первом матче после отставки Билека

Отставание от "Кайрата" составляет семь очков.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:58
Футболисты "Астаны" упустили победу над "Таразом" в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян вывел "Астану" вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте "Тараз" ответил голом форварда сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы, который известен тем, что был в заявке "Ливерпуля" на английскую премьер-лигу в сезонах-2010/11 и 2011/12. 

Для "Астаны" прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека, который 26 августа покинул пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт

C 11 очками после шести матчей "Астана" идет третьей, отставая на семь баллов от "Кайрата", который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет "Тараз". 



Ранее в других матчах тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл "Ордабасы" - 3:1, "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1. Закроют тур "Кызыл-Жар" и "Каспий" - посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь

Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го - в Алматы сыграет с Беларусью. 
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Сегодня 19:58
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