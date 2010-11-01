"Астана" пропустила от экс-игрока "Ливерпуля" и упустила победу в первом матче после отставки Билека

Футболисты "Астаны
" упустили победу над "Таразом
" в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь
.
На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян
вывел "Астану" вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте "Тараз" ответил голом форварда сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы
, который известен тем, что
был в заявке
"Ливерпуля" на английскую премьер-лигу в сезонах-2010/11 и 2011/12.
Для "Астаны" прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека
, который 26 августа покинул
пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт
.
C 11 очками после шести матчей "Астана" идет третьей, отставая на семь баллов от "Кайрата", который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет "Тараз".
Ранее в других матчах тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл
"Ордабасы" - 3:1, "Кайсар" победил
"Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью
с "Окжетпесом" - 1:1. Закроют тур "Кызыл-Жар" и "Каспий" - посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь
.
Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го - в Алматы сыграет с Беларусью.