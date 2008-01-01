Шпилевский обратился к футболистам и фанатам "Кайрата" после победы над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава

Алматинцы лидируют в КПЛ.

Алексей Шпилевский. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:29
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский обратился к футболистам и болельщикам алматинского клуба после победы над "Ордабасы". 

Игра седьмого тура казахстанской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1. У алматинцев дубль оформил экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав

"Браво, ребята!" - подписал фото из раздевалки Шпилевский, а к фанатам белорус опубликовал следующее обращение: "Спасибо за поддержку, мы чувствуем, что вы везде с нами!". 

 

Отметим, что с 18 очками после семи матчей "Кайрат" идет первым. Второе место занимает "Кайсар", набравший 13 баллов в шести играх. По 10 очков у "Астаны", "Тобола", "Ордабасы" и "Шахтера", но столичный клуб пока провел пять матчей, костанайский и карагандинский - шесть, а шымкентский - семь.
Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Лав Вагнер КПЛ-2020 Ордабасы ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:29
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