Шпилевский обратился к футболистам и фанатам "Кайрата" после победы над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава

Главный тренер "Кайрата
" Алексей Шпилевский
обратился к футболистам и болельщикам алматинского клуба после победы над "Ордабасы
".
Игра седьмого тура казахстанской премьер-лиги
завершилась со счетом 3:1. У алматинцев дубль оформил
экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
.
"Браво, ребята!" - подписал фото из раздевалки Шпилевский, а к фанатам белорус опубликовал следующее обращение: "Спасибо за поддержку, мы чувствуем, что вы везде с нами!".
Отметим, что с 18 очками после семи матчей "Кайрат" идет первым. Второе место занимает "Кайсар", набравший 13 баллов в шести играх. По 10 очков у "Астаны", "Тобола", "Ордабасы" и "Шахтера", но столичный клуб пока провел пять матчей, костанайский и карагандинский - шесть, а шымкентский - семь.