Тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Окжетпесом" обратился к "футбольному руководству страны"

Главный тренер "Шахтера
" Константин Горовенко
подвел итоги матча против "Окжетпеса
".
Игра седьмого тура казахстанской премьер-лиги прошла вчера, 30 августа, и завершилась
со счетом 1:1.
После матча Горовенко объяснил, почему его команда упустила победу, и поблагодарил "футбольное руководство страны" за возможность продолжать чемпионат.
"Была сложная игра. В первом тайме мы контролировали ход матча, повели в счете, дважды попали в перекладину и имели еще несколько хороших подходов. Должны были решать исход игры еще в первой половине встречи.
Во втором тайме команда будто решила, что можно отделаться малой кровью, стала играть на удержание счета, хотя голевых моментов было достаточно. К сожалению, не сыграли фланги, не было там давления, остроты, комбинаций. Упустили победу в конце матча - очень обидная ничья. Сейчас все команды цепляются за каждое очко, никто не собирается просто так уступать.
Что касается кадровых потерь, к сожалению, игроки выпадают в основном по мышечным травмам. Приходится состав перестраивать, нащупывать сочетание практически на ходу. Сейчас в чемпионате небольшая пауза, можно перегруппироваться и подготовиться к следующим матчам.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наше футбольное руководство страны и министерство культуры и спорта РК за то, что мы имеем возможность продолжать чемпионат и радовать казахстанских болельщиков", - цитирует Горовенко пресс-служба
"Шахтера".
Отметим, что "Шахтер" вместе с "Астаной", "Тоболом" и "Ордабасы" имеет десять очков и идет пятым, а "Окжетпес", у которого четыре балла, занимает предпоследнее, 11-е, место.