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Тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Окжетпесом" обратился к "футбольному руководству страны"

Ничью он назвал обидной.

Тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Окжетпесом" обратился к "футбольному руководству страны"
Константин Горовенко. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Шахтера" Константин Горовенко подвел итоги матча против "Окжетпеса". 

Игра седьмого тура казахстанской премьер-лиги прошла вчера, 30 августа, и завершилась со счетом 1:1. 

После матча Горовенко объяснил, почему его команда упустила победу, и поблагодарил "футбольное руководство страны" за возможность продолжать чемпионат. 

"Была сложная игра. В первом тайме мы контролировали ход матча, повели в счете, дважды попали в перекладину и имели еще несколько хороших подходов. Должны были решать исход игры еще в первой половине встречи.

Во втором тайме команда будто решила, что можно отделаться малой кровью, стала играть на удержание счета, хотя голевых моментов было достаточно. К сожалению, не сыграли фланги, не было там давления, остроты, комбинаций. Упустили победу в конце матча - очень обидная ничья. Сейчас все команды цепляются за каждое очко, никто не собирается просто так уступать.

Что касается кадровых потерь, к сожалению, игроки выпадают в основном по мышечным травмам. Приходится состав перестраивать, нащупывать сочетание практически на ходу. Сейчас в чемпионате небольшая пауза, можно перегруппироваться и подготовиться к следующим матчам.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наше футбольное руководство страны и министерство культуры и спорта РК за то, что мы имеем возможность продолжать чемпионат и радовать казахстанских болельщиков", - цитирует Горовенко пресс-служба "Шахтера". 

Отметим, что "Шахтер" вместе с "Астаной", "Тоболом" и "Ордабасы" имеет десять очков и идет пятым, а "Окжетпес", у которого четыре балла, занимает предпоследнее, 11-е, место. 

 

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Метки:
КПЛ-2020 Окжетпес ФК Шахтер ФК

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