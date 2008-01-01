Стали известны претенденты на пост главного тренера "Астаны"

Среди них - бывший капитан команды.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:26
На пост главного тренера "Астаны" рассматриваются болгарские и казахстанские специалисты. Об этом в эфире телеканал Qazsport сообщил комментатор Ербол Каиров

По его данным, пост могут занять болгарины Николай Костов и Стойчо Младенов, а также экс-капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. Нового главного тренера "Астана" объявит в ближайшее время. 

57-летний Костов с июля 2018 по ноябрь 2019 года возглавлял "Шахтер", а Карпович и Младенов прямо сейчас работают в клубах КПЛ: 39-летний казахстанец возглавляет "Окжетпес", а 63-летний болгарин - "Кайсар", с которым в прошлом году выиграл Кубок. 

Интересно, что Карпович в качестве футболиста играл за "Астану" в 2009 и 2011 годах. В столичном клубе он был капитаном и выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок. 

Пост главного тренера "Астаны" стал вакантен 26 августа, когда клуб объявил об уходе чеха Михала Билека, который параллельно возглавляет сборную Казахстана. В матче с "Таразом" командой руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт
Метки:
Билек Михал Астана ФК КПЛ-2020 Кайсар ФК Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:26
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