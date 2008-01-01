Дубль Вагнера Лава помог "Кайрату" победить "Ордабасы" и увеличить отрыв от "Астаны"

Этот тур - последний перед перерывом в КПЛ.

Вагнер Лав. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:59
Алматинский "Кайрат" победил "Ордабасы" в номинально гостевом матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 30 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Все голы в матче были забиты в первом тайме. У "Кайрата" дубль за пять минут оформил Вагнер Лав: экс-форвард сборной Бразилии, впервые вышедший в старте в КПЛ, открыл счет на 17-й минуте, а на 22-й провел свой второй мяч. На 34-й минуте бразильский полузащитник "Ордабасы" Жоао Пауло сократил отставание, но на 40-й Абат Аймбетов вернул комфортное преимущество алматинцам - форвард с четырьмя голами теперь единолично лидирует в списке бомбардиров. 

Второй тайм команды провели всухую. При этом на 53-й минуте "Кайрат" был вынужден заменить вратаря - травму получил 20-летний Данил Устименко, вместо которого вышел Стас Покатилов

Интересно, что с 66-й по 79-й минуту на поле были одновременно два родных брата: младший - Эльхан Астанов, который вышел в стартовом составе "Ордабасы", и Султанбек Астанов, заменивший кыргызстанца Гулжигита Алыкулова

C 18 очками после семи матчей "Кайрат" идет первым. Второе место занимает "Кайсар", набравший 13 баллов в шести играх. По 10 очков у "Астаны", "Тобола", "Ордабасы" и "Шахтера", но столичный клуб пока провел пять матчей, костанайский и карагандинский - шесть, а шымкентский - семь. 

Ранее в других матчах тура "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1. В 18:00 началась игра "Астана" - "Тараз", а в 21:00 стартует встреча "Кызыл-Жар СК" - "Каспий" - посмотреть их можно здесь

Седьмой тур завершится сегодня. Затем КПЛ уйдет на перерыв, связанный с матчами сборных в Лиге наций. 
Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Ордабасы ФК Лав Вагнер Астана ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:59
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