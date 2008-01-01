Дубль Вагнера Лава помог "Кайрату" победить "Ордабасы" и увеличить отрыв от "Астаны"

Алматинский "Кайрат
" победил "Ордабасы
" в номинально гостевом матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 30 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь
.
Все голы в матче были забиты в первом тайме. У "Кайрата" дубль за пять минут оформил Вагнер Лав
: экс-форвард сборной Бразилии, впервые вышедший в старте в КПЛ, открыл счет на 17-й минуте, а на 22-й провел свой второй мяч. На 34-й минуте бразильский полузащитник "Ордабасы" Жоао Пауло
сократил отставание, но на 40-й Абат Аймбетов
вернул комфортное преимущество алматинцам - форвард с четырьмя голами теперь единолично лидирует в списке бомбардиров.
Второй тайм команды провели всухую. При этом на 53-й минуте "Кайрат" был вынужден заменить вратаря - травму получил 20-летний Данил Устименко
, вместо которого вышел Стас Покатилов
.
Интересно, что с 66-й по 79-й минуту на поле были одновременно два родных брата: младший - Эльхан Астанов
, который вышел в стартовом составе "Ордабасы", и Султанбек Астанов
, заменивший кыргызстанца Гулжигита Алыкулова
.
C 18 очками после семи матчей "Кайрат" идет первым. Второе место занимает "Кайсар", набравший 13 баллов в шести играх. По 10 очков у "Астаны", "Тобола", "Ордабасы" и "Шахтера", но столичный клуб пока провел пять матчей, костанайский и карагандинский - шесть, а шымкентский - семь.
Ранее в других матчах тура "Кайсар" победил
"Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью
с "Окжетпесом" - 1:1. В 18:00 началась игра "Астана" - "Тараз", а в 21:00 стартует встреча "Кызыл-Жар СК" - "Каспий" - посмотреть их можно здесь
.
Седьмой тур завершится сегодня. Затем КПЛ уйдет на перерыв, связанный с матчами сборных в Лиге наций.