"Астана" потеряла своего лучшего бомбардира в КПЛ-2020

Полузащитник "Астаны
" Рунар Мар Сигурьонссон
получил травму, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram
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Футболист сборной Исландии получил повреждение икроножных мышц. Сроки его восстановления не уточняются. С тремя голами Сигурьонссон лидирует в списке лучших бомбардиров "Астаны" в КПЛ-2020, также на его счету два ассиста.
Ранее травмы в "Астане" получили три защитника: казахстанец Юрий Логвиненко
, черногорец Жарко Томашевич
и серб Антонио Рукавина
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Никого из этой четвертки нет в заявке на матч с "Таразом", который начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь
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