"Астана" потеряла своего лучшего бомбардира в КПЛ-2020

На его счету два ассиста.

Рунар Мар Сигурьонссон. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:14
Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон получил травму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram

Футболист сборной Исландии получил повреждение икроножных мышц. Сроки его восстановления не уточняются. С тремя голами Сигурьонссон лидирует в списке лучших бомбардиров "Астаны" в КПЛ-2020, также на его счету два ассиста. 

Ранее травмы в "Астане" получили три защитника: казахстанец Юрий Логвиненко, черногорец Жарко Томашевич и серб Антонио Рукавина

Никого из этой четвертки нет в заявке на матч с "Таразом", который начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь


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Астана ФК Тараз ФК КПЛ-2020 Травма Исландия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:14
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