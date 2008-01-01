Вагнер Лав забил первый гол в КПЛ за "Кайрат" и оформил дубль за пять минут

Бразилец огорчил "Ордабасы".

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:19
Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав забил первый гол в казахстанской премьер-лиге за "Кайрат", передает корреспондент Vesti.kz

На 17-й минуте матча с "Ордабасы", замкнув головой подачу полузащитника сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова, а на 22-й с передачи капитана команды Гафуржана Суюмбаева оформил дубль. Посмотреть матч в прямом эфире можно здесь

36-летний Лав впервые вышел в стартовом составе в матче КПЛ. До этого он появлялся в играх против "Каспия" (3:0), где успел отметиться голевой передачей, и "Тобола" (3:0). 

До матча с "Ордабасы" Лав оформил дубль в Лиге Европы, дважды огорчив армянский "Ноа" - 4:1. 
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020 Бразилия Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:19
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