Вагнер Лав забил первый гол в КПЛ за "Кайрат" и оформил дубль за пять минут

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
забил первый гол в казахстанской премьер-лиге за "Кайрат
", передает корреспондент Vesti.kz
.
На 17-й минуте матча с "Ордабасы", замкнув головой подачу полузащитника сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова
, а на 22-й с передачи капитана команды Гафуржана Суюмбаева
оформил дубль. Посмотреть матч в прямом эфире можно здесь
.
36-летний Лав впервые вышел в стартовом составе в матче КПЛ. До этого он появлялся
в играх против "Каспия" (3:0), где успел отметиться голевой передачей
, и "Тобола" (3:0).
До матча с "Ордабасы" Лав оформил
дубль в Лиге Европы, дважды огорчив армянский "Ноа" - 4:1.