Шомко пропустит стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. У защитника "Астаны" нет травмы

Национальную команду возглавляет экс-тренер "Астаны" Михал Билек.

Дмитрий Шомко. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко пропустит матчи сборной Казахстана в Лиге наций против Литвы и Беларуси, сообщает KazFootball.kz.

30-летний футболист был в изначальном списке вызванных игроков. Причина отсутствия Шомко неизвестна. При этом у защитника нет проблем со здоровьем или дисквалификации - сегодня, 30 августа, он должен принять участие в матче с "Таразом". 

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Сборную Казахстана тренирует чех Михал Билек, который с января до 26 августа возглавлял "Астану". Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы. 

C 45 матчами Шомко идет восьмым в списке рекордсменов сборной по количеству игр и третьим - среди действующих футболистов. На счету защитника два гола. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
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