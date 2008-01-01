Шомко пропустит стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. У защитника "Астаны" нет травмы

30-летний футболист был в изначальном списке вызванных игроков. Причина отсутствия Шомко неизвестна. При этом у защитника нет проблем со здоровьем или дисквалификации - сегодня, 30 августа, он должен принять участие в матче с "Таразом".
Сборную Казахстана тренирует чех Михал Билек, который с января до 26 августа возглавлял "Астану". Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы.
C 45 матчами Шомко идет восьмым в списке рекордсменов сборной по количеству игр и третьим - среди действующих футболистов. На счету защитника два гола.