Вагнер Лав после дубля в Лиге Европы впервые попал в стартовый состав "Кайрата" в КПЛ

Стали известны стартовые составы "Кайрата
" и "Ордабасы
" на матч седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz
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Игра в Алматы начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
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В предстоящем матче впервые в стартовом составе "Кайрата" в матче КПЛ выйдет Вагнер Лав. Ранее экс-форвард сборной Бразилии дебютировал в старте в Лиге Европы, оформив дубль
в ворота армянского "Ноа" - 4:1.
Стартовый состав "Ордабасы"
: Шайзада, Фонтанелло (капитан), Дмитренко, Симчевич, Даутов, Диакате, Э.Астанов, Бриджидо, Досмагамбетов, Бадибанга, Пауло.
Стартовый состав "Кайрата"
: Устименко, Дугалич, Алип, Миканович, Суюмбаев (капитан), Алыкулов, Абикен, Гуральски, Косович, Лав, Аймбетов.