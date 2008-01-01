Вагнер Лав после дубля в Лиге Европы впервые попал в стартовый состав "Кайрата" в КПЛ

Алматинцы сыграют с "Ордабасы".

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 15:25
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 7
Ордабасы - Кайрат

Турнирная таблица
Стали известны стартовые составы "Кайрата" и "Ордабасы" на матч седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Алматы начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

В предстоящем матче впервые в стартовом составе "Кайрата" в матче КПЛ выйдет Вагнер Лав. Ранее экс-форвард сборной Бразилии дебютировал в старте в Лиге Европы, оформив дубль в ворота армянского "Ноа" - 4:1. 

Стартовый состав "Ордабасы": Шайзада, Фонтанелло (капитан), Дмитренко, Симчевич, Даутов, Диакате, Э.Астанов, Бриджидо, Досмагамбетов, Бадибанга, Пауло.

Стартовый состав "Кайрата": Устименко, Дугалич, Алип, Миканович, Суюмбаев (капитан), Алыкулов, Абикен, Гуральски, Косович, Лав, Аймбетов.
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Ордабасы ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:25
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