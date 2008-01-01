Младенов раскрыл секрет победы "Кайсара" над "Тоболом"

Главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
прокомментировал победу над "Тоболом"
(2:1) в седьмом туре казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит официальный сайт кызылординского клуба.
"Мы сегодня увидели две разные команды по сравнению с предыдущим матчем. Футболисты были полностью сконцентрированы в игре. Дисциплинированная игра в обороне и тактически слаженные действия в атакующей линии сделала результат. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые несмотря на большое расстояние поддерживают нас в социальных сетях. Будем и дальше стараться и усердно тренироваться для достижения еще больших результатов", - сказал Младенов.
Ранее итоги матча подвел
его коллега Григорий Бабаян
. Наставник "Тобола" посетовал на обилие ошибок, а также большое количество травмированных игроков.
Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.