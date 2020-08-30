Младенов раскрыл секрет победы "Кайсара" над "Тоболом"

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Главный тренер"Кайсара" Стойчо Младенов прокомментировал победу над "Тоболом" (2:1) в седьмом туре казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит официальный сайт кызылординского клуба.
"Мы сегодня увидели две разные команды по сравнению с предыдущим матчем. Футболисты были полностью сконцентрированы в игре. Дисциплинированная игра в обороне и тактически слаженные действия в атакующей линии сделала результат. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые несмотря на большое расстояние поддерживают нас в социальных сетях. Будем и дальше стараться и усердно тренироваться для достижения еще больших результатов", - сказал Младенов.
Ранее итоги матча подвел его коллега Григорий Бабаян. Наставник "Тобола" посетовал на обилие ошибок, а также большое количество травмированных игроков.
Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.
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