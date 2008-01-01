"Шахтер" на 87-й минуте упустил победу над "Окжетпесом" и догнал "Астану"

Карагандинский "Шахтер"
сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом"
в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и закончилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли "горняки". На 27-й минуте забил защитник "Шахтера" Гидеон Баа
, замкнувший головой подачу со штрафного.
На 87-й минуте Марко Обрадович
после углового сравнял счет и спас "Окжетпес" от поражения.
После этой игры "Шахтер" набрал десять очков и догнал "Астану" с "Тоболом" и "Ордабасы" (по 10). В активе "Окжетпеса" стало четыре балла, команда ушла с последнего места.
Ранее в другом матче тура "Кайсар" обыграл "Тобол"
(2:1). Кызылординский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место, отставая на два балла от лидирующего "Кайрата".