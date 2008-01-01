"Шахтер" на 87-й минуте упустил победу над "Окжетпесом" и догнал "Астану"

Кокшетаусцы ушли с последнего места.

Фото: ©ПФЛК
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Вчера 22:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 7
Окжетпес - Шахтер 1:1

Голы: Баа, 27 (0:1); Обрадович, 87 (1:1)

Турнирная таблица
Карагандинский "Шахтер" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и закончилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли "горняки". На 27-й минуте забил защитник "Шахтера" Гидеон Баа, замкнувший головой подачу со штрафного.



На 87-й минуте Марко Обрадович после углового сравнял счет и спас "Окжетпес" от поражения.



После этой игры "Шахтер" набрал десять очков и догнал "Астану" с "Тоболом" и "Ордабасы" (по 10). В активе "Окжетпеса" стало четыре балла, команда ушла с последнего места.

Ранее в другом матче тура "Кайсар" обыграл "Тобол" (2:1). Кызылординский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место, отставая на два балла от лидирующего "Кайрата".
Метки:
Шахтер ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 22:50
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