"Кайсар" обыграл "Тобол" и приблизился к "Кайрату"

Команды разделяют два очка.

Фото: ©ПФЛК
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Сегодня 19:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 7
Кайсар - Тобол 2:1

Голы: Режинальдо Фаифе, 20 (1:0); Малый, 63 (1:1); Тагыберген, 76 (2:1)

Турнирная таблица
Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:1.

Первыми счет в матче открыли "волки" - на 20-й минуте игры нападающий "Кайсара" Артур Режиналдо подкараулил ошибку голкипера и переправил мяч в ворота.



"Тобол" отыгрался только во втором тайме. На 63-й минуте Сергей Малый забил головой после подачи с углового.



На 76-й минуте капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген дальним ударом вновь вывел команду вперед.



Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.
Метки:
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Сегодня 19:55
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