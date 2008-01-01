"Кайсар" обыграл "Тобол" и приблизился к "Кайрату"

Кызылординский "Кайсар"
одержал победу над костанайским "Тоболом"
в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:1.
Первыми счет в матче открыли "волки" - на 20-й минуте игры нападающий "Кайсара" Артур Режиналдо
подкараулил ошибку голкипера и переправил мяч в ворота.
"Тобол" отыгрался только во втором тайме. На 63-й минуте Сергей Малый
забил головой после подачи с углового.
На 76-й минуте капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген
дальним ударом вновь вывел команду вперед.
Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.