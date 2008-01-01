Билек заблокировал трансферы двух футболистов "Астаны"

Недавно клуб расторг контракт с чехом.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:25
Футболисты "Астаны" Рамазан Каримов и Султан Сагнаев могли продолжить сезон-2020 в составе "Каспия", сообщает Meta-ratings.kz.

Дебютант КПЛ планировал наигрывать футболистов молодежной сборной Казахстана, однако "Астана" прервала аренду Сагнаева и Каримова. Оба в текущем сезоне сыграли за "Каспий" по два матча, а затем были вынуждены вернуться в столичный клуб.

До закрытия летнего трансферного окна клуб из Актау пытался вернуть игроков, но экс-тренер "Астаны" Михал Билек не отпустил их во второй раз, хотя спортивный директор поддерживал вариант с арендой.

В "Астане" молодым футболистам не нашлось места. Каримов лишь раз вышел на замену в матче против "Тобола", в то время как Сагнаев на поле не появлялся.

"Астана" назвала преемника Михала Билека

26 августа "Астана" расторгла контракт с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола". При этом чешский специалист продолжает возглавлять сборную Казахстана.
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:25
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