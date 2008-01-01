Билек заблокировал трансферы двух футболистов "Астаны"

Футболисты "Астаны" Рамазан Каримов
и Султан Сагнаев
могли продолжить сезон-2020 в составе "Каспия"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Дебютант КПЛ планировал наигрывать футболистов молодежной сборной Казахстана, однако "Астана" прервала аренду Сагнаева и Каримова. Оба в текущем сезоне сыграли за "Каспий" по два матча, а затем были вынуждены вернуться
в столичный клуб.
До закрытия летнего трансферного окна клуб из Актау пытался вернуть игроков, но экс-тренер "Астаны" Михал Билек
не отпустил их во второй раз, хотя спортивный директор поддерживал вариант с арендой.
В "Астане" молодым футболистам не нашлось места. Каримов лишь раз вышел на замену в матче против "Тобола", в то время как Сагнаев на поле не появлялся.
"Астана" назвала преемника Михала Билека
26 августа "Астана" расторгла контракт
с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола". При этом чешский специалист продолжает возглавлять сборную Казахстана.