"Тобол" запретил лидерам участника еврокубков сыграть в седьмом туре КПЛ

Защитник Александр Марочкин
и вингер Максим Федин
не помогут "Кайсару"
в матче седьмого тура КПЛ с "Тоболом"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram
.
Дело в том, что оба игрока находятся в кызылординском клубе в аренде, а права на них принадлежат как раз костанайцам. И по условиям арендного договора, "волки" не могут использовать их в матче против "Тобола".
Также игру пропустит полузащитник "Кайсара" Кларенс Битанг. Но его причины гораздо прозаичнее - дисквалификация.
Матч "Кайсар" - "Тобол"
состоится сегодня, 29 августа. Начало в 18:00 по времени Нур-Султана.
Команды соседствуют в таблице, набрав по десять очков. Только костанайцы по дополнительным показателям занимают третье место, а кызылординцы - четвертое.
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы.
Напомним, что осенью "Кайсару" предстоит сыграть в Лиге Европы со второго отборочного раунда.