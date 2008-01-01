"Тобол" запретил лидерам участника еврокубков сыграть в седьмом туре КПЛ

Их матч состоится 29 августа.

Александр Марочкин. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:04
Защитник Александр Марочкин и вингер Максим Федин не помогут "Кайсару" в матче седьмого тура КПЛ с "Тоболом", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

Дело в том, что оба игрока находятся в кызылординском клубе в аренде, а права на них принадлежат как раз костанайцам. И по условиям арендного договора, "волки" не могут использовать их в матче против "Тобола".

Также игру пропустит полузащитник "Кайсара" Кларенс Битанг. Но его причины гораздо прозаичнее - дисквалификация.

Матч "Кайсар" - "Тобол" состоится сегодня, 29 августа. Начало в 18:00 по времени Нур-Султана. 

Команды соседствуют в таблице, набрав по десять очков. Только костанайцы по дополнительным показателям занимают третье место, а кызылординцы - четвертое.

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы.

Напомним, что осенью "Кайсару" предстоит сыграть в Лиге Европы со второго отборочного раунда.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 14:04
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