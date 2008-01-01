"Кайрат" дозаявил в состав футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов

"Кайрат"
дозаявил в состав белорусского защитника Дениса Полякова
согласно правилам о переходах свободных агентов, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
За алматинский клуб он будет играть под номером 33.
Ранее 29-летний Поляков подписал контракт
с "желто-черными" на полтора года.
Последним клубом Полякова был "Урал", в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска.
За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.
За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году.
Ближайший матч в чемпионате "Кайрат" проведет с "Ордабасы" 30 августа. Игра начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
.