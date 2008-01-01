"Кайрат" дозаявил в состав футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов

Он получил номер 33.

Денис Поляков. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:58
"Кайрат" дозаявил в состав белорусского защитника Дениса Полякова согласно правилам о переходах свободных агентов, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК). 

За алматинский клуб он будет играть под номером 33.

Ранее 29-летний Поляков подписал контракт с "желто-черными" на полтора года.

Последним клубом Полякова был "Урал", в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска.

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.

За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году.

Ближайший матч в чемпионате "Кайрат" проведет с "Ордабасы" 30 августа. Игра начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
Метки:
Футбол Поляков Денис Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 12:58
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