"Ордабасы" усилился финалистом Кубка Казахстана по футболу

Шымкентцы идут на пятом месте в чемпионате.

Андрей Шабаев. Фото: ФК "Атырау"©
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Сегодня 12:43
Казахстанский защитник Андрей Шабаев был дозаявлен за "Ордабасы", сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

В новой команде он будет играть под номером 72. 

33-летний Шабаев - воспитанник алматинской футбольной школы "Цесна". В казахстанском чемпионате также играл за "Восток", "Тараз", "Акжайык", "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" и "Атырау", который в прошлом сезоне добрался до финала Кубка страны, где в дополнительное время уступил "Кайсару" - 1:2.

Отметим, что "Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков в шести играх. Ближайший матч в чемпионате подопечные Кахабера Цхададзе проведут против "Кайрата" 30 августа. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:43
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