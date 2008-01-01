"Ордабасы" усилился финалистом Кубка Казахстана по футболу

Казахстанский защитник Андрей Шабаев
был
дозаявлен за "Ордабасы"
, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
В новой команде он будет играть под номером 72.
33-летний Шабаев - воспитанник алматинской футбольной школы "Цесна". В казахстанском чемпионате также играл за "Восток", "Тараз", "Акжайык", "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" и "Атырау", который в прошлом сезоне добрался до финала Кубка страны, где в дополнительное время уступил
"Кайсару" - 1:2.
Отметим, что "Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков в шести играх. Ближайший матч в чемпионате подопечные Кахабера Цхададзе проведут против "Кайрата" 30 августа. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана.