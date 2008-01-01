Прямая трансляция двух матчей седьмого тура КПЛ "Кайсар" - "Тобол" и "Окжетпес" - "Шахтер"

Первая игра начнется в 18:00.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня, 29 августа, пройдут два матча седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кайсар" - "Тобол" (начало в 18:00 по времени Нур-Султана) и "Окжетпес" - "Шахтер" (21:00). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала.

"Кайсар" и "Тобол" соседствуют в таблице, набрав по десять очков. Только костанайцы по дополнительным показателям занимают третье место, а кызылординцы - четвертое. 

"Окжетпес" с тремя баллами находится в подвале таблицы, тогда как "Шахтер" с отрывом в шесть пунктов располагается на шестой позиции. С турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь

Другие игры седьмого тура состоятся 30 августа. Встретятся "Ордабасы" - "Кайрат", "Астана" - "Тараз" и "Кызыл-Жар СК" - "Каспий".

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы.
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