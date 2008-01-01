Экс-форвард молодежной сборной Украины стал игроком казахстанского клуба

Он может сыграть и в полузащите.

Максим Марусич. Фото: ФК РФШ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:38
Бывший форвард молодежной сборной Украины Максим Марусич перешел в "Каспий", сообщает официальный сайт актауского клуба.

Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона. С ноября 2019 года он находился в статусе свободного агента, поэтому "Каспий" сможет заявить его вне трансферного окна. 

Ранее в карьере Марусича были латвийские РФШ и "Елгава", литовская "Лиетава", украинские "Горняк-Спорт", "Десна", "Карпаты" и "Ворскла". Самым удачным пока для игрока стал прибалтийский период: в Латвии он забил 19 голов в 42 матчах, а в Литве - восемь мячей в 32 играх. 

В 2014 году Марусич провел два матча за молодежную сборную Украины. Основная позиция игрока - центральный форвард, но также он может сыграть атакующего или центрального полузащитника. 

Метки:
Каспий Футбольные трансферы Украина КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:38
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