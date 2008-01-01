Экс-форвард молодежной сборной Украины стал игроком казахстанского клуба

Бывший форвард молодежной сборной Украины Максим Марусич
перешел в "Каспий
", сообщает официальный сайт
актауского клуба.
Контракт с 27-летним игроком подписан до конца сезона. С ноября 2019 года он находился в статусе свободного агента, поэтому "Каспий" сможет заявить его вне трансферного окна.
Ранее в карьере Марусича были латвийские РФШ и "Елгава", литовская "Лиетава", украинские "Горняк-Спорт", "Десна", "Карпаты" и "Ворскла". Самым удачным пока для игрока стал прибалтийский период: в Латвии он забил 19 голов в 42 матчах, а в Литве - восемь мячей в 32 играх.
В 2014 году Марусич провел два матча за молодежную сборную Украины. Основная позиция игрока - центральный форвард, но также он может сыграть атакующего или центрального полузащитника.