Гол футболиста "Тобола" в ворота "Астаны" признан лучшим в четвертом туре КПЛ

Полузащитник "Тобола" Серикжан Мужиков
признан автором лучшего гола в четвертом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz
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Гол Мужикова в ворота "Астаны" набрал 55 процентов голосов. Всего в голосовании приняли участие 175 человек.
На 57-й минуте Мужиков принял мяч перед штрафной своего бывшего клуба и после обработки пробил с подъема в угол ворот Дмитрия Непогодова
, установив окончательный счет - 2:0.
На втором месте по итогам голосования расположился Александр Марочкин
из "Кайсара" - 16 процентов, третьим стал Сергей Хижниченко
("Ордабасы") - 13, четвертую строчку занял его бразильский одноклубник Жоао Пауло
- 12, а замкнул топ-5 Педро Эуженио
из "Жетысу" - 4.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски
из "Кайрата", отличившийся
в первом туре, и Карлос Фонсека
, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший
во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал
полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев.
В пятом туре, который был сыгран раньше четвертого, лучшим признано взятие ворот в исполнении
форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе.
Напомним, второй рестарт чемпионата состоялся 18 августа. Накануне стартовал шестой тур. Сейчас с 15 очками лидирует "Кайрат", а у "Астаны", "Кайсара" и "Ордабасы" - по 10 баллов. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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