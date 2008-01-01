"Это не должно стать проблемой". Футболист "Шахтера" рассказал о совместной работе с новым тренером "Астаны"

Они пересекались в европейском клубе.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:18
Полузащитник "Шахтера" Руслан Мингазов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение об исполняющим обязанности главного тренера "Астаны" Поле Эшуорте. Игрок хорошо знаком с британским специалистом по совместной работе в латвийском "Сконто". 

"Пол - это действительно тот человек, который взял из Туркмении никому не известного молодого паренька и дал мне шанс. Поэтому я могу о нем сказать только теплые слова. Именно он дал мне шанс уехать в Европу, разглядел во мне потенциал. Спасибо ему за это.

Справится ли он с "Астаной"? Думаю, что Пол способен справится с этой задачей. У него есть опыт, поэтому для него не должно стать проблемой сейчас возглавить команду на определенный промежуток времени и помочь ей в решении задач", - отметил Мингазов. 

Напомним, что на этой неделе пост главного тренера "Астаны" покинул чех Михал Билек. У Эшуорт есть опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).

Также англичанин имеет тренерскую категорию PRO, руководил командами в еврокубках - под его руководством клубы провели около 30 матчей в турнирах под эгидой УЕФА.
Метки:
Астана ФК Билек Михал КПЛ-2020 Эшуорт Пол Шахтер ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:18
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