"Это не должно стать проблемой". Футболист "Шахтера" рассказал о совместной работе с новым тренером "Астаны"

Полузащитник "Шахтера" Руслан Мингазов
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
высказал свое мнение об исполняющим обязанности главного тренера "Астаны" Поле Эшуорте
. Игрок хорошо знаком
с британским специалистом по совместной работе в латвийском "Сконто".
"Пол - это действительно тот человек, который взял из Туркмении никому не известного молодого паренька и дал мне шанс. Поэтому я могу о нем сказать только теплые слова. Именно он дал мне шанс уехать в Европу, разглядел во мне потенциал. Спасибо ему за это.
Справится ли он с "Астаной"? Думаю, что Пол способен справится с этой задачей. У него есть опыт, поэтому для него не должно стать проблемой сейчас возглавить команду на определенный промежуток времени и помочь ей в решении задач", - отметил Мингазов.
Напомним, что на этой неделе пост главного тренера "Астаны" покинул
чех Михал Билек. У Эшуорт есть опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).
Также англичанин имеет тренерскую категорию PRO, руководил командами в еврокубках - под его руководством клубы провели около 30 матчей в турнирах под эгидой УЕФА.