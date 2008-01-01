Разгром от "Астаны", вылет в первую лигу и герой сомнительных слухов. Как англичанин до Эшуорта работал в КПЛ

Накануне "Астана"
объявила об отставке
главного тренера Михала Билека.
Чешского специалиста на этом посту подменит
50-летний англичанин Пол Эшуорт
, занимающий должность исполнительного директора в столичном клубе и имеющий тренерскую лицензию категории "PRO". До него в премьер-лиге уже работал тренер из страны - родоначальницы футбола. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, чем запомнился соотечественник Эшуорта.
В июне 2011 года в казахстанском футболе появился первый английский тренер Джон Грегори
, который до этого работал на родине и в Израиле. Он возглавил алматинский "Кайрат", сменив по ходу сезона Владимира Никитенко
. Британец принял алматинский клуб, когда тот занимал десятое место. Перед Грегори, который подписал контракт сроком на два года, ставились задачи сохранить прописку в премьер-лиге. Однако первый экзамен Грегори с треском провалил. Его дебютный матч в столице против "Астаны", которой тогда руководил немец Хольгер Фах
, закончился кошмарным поражением "Кайрата" со счетом 1:6 - самым разгромным для алматинцев в истории противостояния двух клубов.
Под началом Грегори "Кайрат" провел 17 матчей, в которых одержал четыре победы, шесть раз сыграл вничью и семь встреч проиграл. В матче последнего тура с "Таразом" алматинцев устраивала только победа, но они с трудом вымучили ничью и заняли предпоследнее место, гарантирующее вылет в первую лигу. Спасло команду от понижения в классе расширение премьер-лиги на следующий сезон до 14 клубов, когда и началось возрождение "Кайрата".
К слову, Грегори, который в бытность игроком провел шесть матчей за сборную Англии, уже работая в Казахстане был обвинен в гомосексуализме. Источником данной информации выступил один из украинских порталов, утверждавший, что наставник "Кайрата" изгонялся с прежних мест работы за сексуальные домогательства. Сам Грегори опровергал
эти слухи, обещав порвать глотку их распространителю. Английский специалист покинул "Кайрат" в конце 2011 года, после этого британец поработал на родине и в Индии.
Отметим, что Эшуорт имеет опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).
Также англичанин, обладающий тренерской лицензией категории "PRO", руководил командами в еврокубках, под его руководством клубы провели около 30 матчей.
Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое место в группе отбора на Евро-2020. С Билеком "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.
18 августа "Астана" в Беларуси разгромно проиграла
"Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Столичный клуб перешел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, соперник определится 31 августа.