Разгром от "Астаны", вылет в первую лигу и герой сомнительных слухов. Как англичанин до Эшуорта работал в КПЛ

Он будет руководить клубом в матче чемпионата.

Джон Грегори. Фото: Derby County FAN TV©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:09
Накануне "Астана" объявила об отставке главного тренера Михала Билека. Чешского специалиста на этом посту подменит 50-летний англичанин Пол Эшуорт, занимающий должность исполнительного директора в столичном клубе и имеющий тренерскую лицензию категории "PRO". До него в премьер-лиге уже работал тренер из страны - родоначальницы футбола. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем запомнился соотечественник Эшуорта.

В июне 2011 года в казахстанском футболе появился первый английский тренер Джон Грегори, который до этого работал на родине и в Израиле. Он возглавил алматинский "Кайрат", сменив по ходу сезона Владимира Никитенко. Британец принял алматинский клуб, когда тот занимал десятое место. Перед Грегори, который подписал контракт сроком на два года, ставились задачи сохранить прописку в премьер-лиге. Однако первый экзамен Грегори с треском провалил. Его дебютный матч в столице против "Астаны", которой тогда руководил немец Хольгер Фах, закончился кошмарным поражением "Кайрата" со счетом 1:6 - самым разгромным для алматинцев в истории противостояния двух клубов.

Под началом Грегори "Кайрат" провел 17 матчей, в которых одержал четыре победы, шесть раз сыграл вничью и семь встреч проиграл. В матче последнего тура с "Таразом" алматинцев устраивала только победа, но они с трудом вымучили ничью и заняли предпоследнее место, гарантирующее вылет в первую лигу. Спасло команду от понижения в классе расширение премьер-лиги на следующий сезон до 14 клубов, когда и началось возрождение "Кайрата".

К слову, Грегори, который в бытность игроком провел шесть матчей за сборную Англии, уже работая в Казахстане был обвинен в гомосексуализме. Источником данной информации выступил один из украинских порталов, утверждавший, что наставник "Кайрата" изгонялся с прежних мест работы за сексуальные домогательства. Сам Грегори опровергал эти слухи, обещав порвать глотку их распространителю. Английский специалист покинул "Кайрат" в конце 2011 года, после этого британец поработал на родине и в Индии.

Отметим, что Эшуорт имеет опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).

Также англичанин, обладающий тренерской лицензией категории "PRO", руководил командами в еврокубках, под его руководством клубы провели около 30 матчей.

Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое место в группе отбора на Евро-2020. С Билеком "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.

18 августа "Астана" в Беларуси разгромно проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Столичный клуб перешел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, соперник определится 31 августа.
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Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Владимир Никитенко Билек Михал Германия Великобритания Футбол
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:09
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