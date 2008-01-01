"Астана" определилась с новым главным тренером

"Астана" выбрала нового главного тренера и представит его до конца августа, сообщает телеграм-канал "Гол емес".



По информации источника, это точно не Курбан Бердыев, как пишут в социальных сетях. Отмечается, что экс-тренер "Рубина" не по карману столичному клубу, у которого имеются миллионные долги. К тому же Бердыев ждет варианты в России.



Нового наставника "Астана" планирует официально представить после матча с "Таразом" (30 августа), на котором командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт.



"Астана" назвала преемника Михала Билека



Пост главного тренера стал вакантным после того, как 26 августа "Астана" расторгла контракт с Михалом Билеком. Чешский специалист возглавлял команду с января.



Сообщалось, что за расторжение контракта "Астана" выплатила Билеку компенсацию в 100 тысяч евро - это две зарплаты чешского специалиста.



Напомним, 18 августа "Астана" на выезде проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.



25 августа "Астана" потерпела первое поражение в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".