"Астана" определилась с новым главным тренером

"Астана" выбрала нового главного тренера и представит его до конца августа, сообщает телеграм-канал "Гол емес".
По информации источника, это точно не Курбан Бердыев, как пишут в социальных сетях. Отмечается, что экс-тренер "Рубина" не по карману столичному клубу, у которого имеются миллионные долги. К тому же Бердыев ждет варианты в России.
Нового наставника "Астана" планирует официально представить после матча с "Таразом" (30 августа), на котором командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт
.
"Астана" назвала преемника Михала Билека
Пост главного тренера стал вакантным после того, как 26 августа "Астана" расторгла
контракт с Михалом Билеком
. Чешский специалист возглавлял команду с января.
Сообщалось, что за расторжение контракта "Астана" выплатила
Билеку компенсацию в 100 тысяч евро - это две зарплаты чешского специалиста.
Напомним, 18 августа "Астана" на выезде проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.
25 августа "Астана" потерпела первое поражение
в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".
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