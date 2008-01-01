Прямая трансляция матча 6-го тура КПЛ "Жетысу" - "Кызыл-Жар СК"

Игра пройдет на базе сборной в Талгаре.

Фото: ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:30
Сегодня, 27 августа, состоится матч шестого тура казахстанской премьер-лиги между талдыкорганским "Жетысу" и петропавловским "Кызыл-Жар СК", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на базе сборной в Талгаре и начнется в 16:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В активе обеих команд по четыре очка, правда, "Жетысу" сыграл на матч больше (пять против четырех).

Накануне состоялись два матча шестого тура КПЛ-2020. "Окжетпес" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Тараз" (3:2), а "Кайсар" сенсационно уступил "Каспию" (0:1).
Метки:
Жетысу ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:30
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