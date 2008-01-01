Прямая трансляция матча 6-го тура КПЛ "Жетысу" - "Кызыл-Жар СК"

Сегодня, 27 августа, состоится матч шестого тура казахстанской премьер-лиги между талдыкорганским "Жетысу"
и петропавловским "Кызыл-Жар СК",
сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет на базе сборной в Талгаре и начнется в 16:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция будет доступна на сайте
телеканала.
В активе обеих команд по четыре очка, правда, "Жетысу" сыграл на матч больше (пять против четырех).
Накануне состоялись два матча шестого тура КПЛ-2020. "Окжетпес"
одержал первую победу
в сезоне, обыграв "Тараз"
(3:2), а "Кайсар"
сенсационно уступил "Каспию"
(0:1).