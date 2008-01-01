Никитенко объяснил поражение "Тараза" от "Окжетпеса" в матче с дублем и пенальти

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко
назвал причины поражения от "Окжетпеса"
в шестом туре казахстанской премьер-лиги.
Встреча команд состоялась накануне и завершилась
со счетом 3:2 в пользу кокшетауского клуба, для которого эта победа стала первой в сезоне-2020. При этом "Тараз" первым открыл счет в матче - с пенальти отличился Бауыржан Турысбек
, который в итоге оформил дубль.
"К сожалению, потерпели обидное поражение. Игра получилось обоюдоострой, у нас где-то не хватало общей мобильности. Тем не менее, создали достаточное количество моментов, использовали два. Но в то же время много проиграли в контактной борьбе – в единоборствах. В целом получилась равная игра, но при пропущенных голах допустили простые ошибки тактического и технического плана, чем и воспользовался соперник. Необходимо быстро восстановиться и готовиться к следующей игре", - цитирует Никитинко официальный сайт клуба.