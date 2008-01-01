"Астана" обратилась к Зайнутдинову после дебюта за ЦСКА

До армейцев казахстанец выступал за "Ростов".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА
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Сегодня 13:00
"Астана" обратилась к своему бывшему футболисту Бахтиеру Зайнутдинову после его дебюта за московский ЦСКА.

Это произошло в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги против "Краснодара"(1:1). Зайнутдинов вышел на поле на 54-й минуте, заменив Федора Чалова.

"Поздравляем Бахтиера Зайнутдинова с дебютом за ЦСКА!!! Желаем ему успешного выступления в Московской команде! Держим за тебя кулаки", - говорится в сообщении "Астаны" во "ВКонтакте".

За столичный клуб хавбек выступал с 2017 по 2019 год, став чемпионом и обладателем Кубка Казахстана (в сезоне-2018). В составе "Астаны" провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

В январе 2019 года Зайнутдинов перешел в "Ростов". Футболист сам выкупил свой контракт у "Астаны". Всего за ростовчан он провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

25 августа ЦСКА объявил о переходе 22-летнего Зайнутдинова. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро.
Метки:
Астана ФК Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России КПЛ-2020 Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:00
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