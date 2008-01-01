"Астана" обратилась к Зайнутдинову после дебюта за ЦСКА

"Астана"
обратилась к своему бывшему футболисту Бахтиеру Зайнутдинову
после его дебюта
за московский ЦСКА
.
Это произошло в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги против "Краснодара"(1:1). Зайнутдинов вышел
на поле на 54-й минуте, заменив Федора Чалова.
"Поздравляем Бахтиера Зайнутдинова с дебютом за ЦСКА!!! Желаем ему успешного выступления в Московской команде! Держим за тебя кулаки", - говорится в сообщении "Астаны" во "ВКонтакте
".
За столичный клуб хавбек выступал с 2017 по 2019 год, став чемпионом и обладателем Кубка Казахстана (в сезоне-2018). В составе "Астаны" провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.
В январе 2019 года Зайнутдинов перешел в "Ростов"
. Футболист сам выкупил
свой контракт у "Астаны". Всего за ростовчан он провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
25 августа ЦСКА объявил
о переходе 22-летнего Зайнутдинова. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся
армейцам в два миллиона евро.