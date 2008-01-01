Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси

В КПЛ он не сыграл ни одного матча.

Терентий Луцевич. Фото: ФК "Гомель"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:00
Белорусский защитник Терентий Луцевич, покинувший в летнее трансферное окно "Кызыл-Жар СК", стал игроком "Гомеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт подписан до конца текущего года.

До перехода в петропавловский клуб зимой Луцевич выступал за "Гомель", который сезон 2019 года завершил на предпоследнем, 15-м месте и вылетел в первую лигу.

В КПЛ игрок не считался легионером, как и футболисты из других стран ЕАЭС. Несмотря на это, не сыграл ни одного матча в чемпионате Казахстана. 

На родине он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Гранит", "Береза-2010", "Витебск" и минское "Динамо", а в Узбекистане - за "Нефтчи" из Ферганы.

В первой лиге "Гомель" идет на четвертом месте из 14, набрав 23 очка в 14 играх.

Отметим, что в летнее межсезонье "Кызыл-Жар СК" также покинули Бакдаулет Кожабаев и Тамаз Цецхладзе.
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