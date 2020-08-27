Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси

Белорусский защитник Терентий Луцевич
, покинувший в летнее трансферное окно "Кызыл-Жар СК"
, стал игроком "Гомеля"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Контракт подписан до конца текущего года.
До перехода в петропавловский клуб зимой Луцевич выступал за "Гомель", который сезон 2019 года завершил на предпоследнем, 15-м месте и вылетел в первую лигу.
В КПЛ игрок не считался легионером, как и футболисты из других стран ЕАЭС. Несмотря на это, не сыграл ни одного матча в чемпионате Казахстана.
На родине он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Гранит", "Береза-2010", "Витебск" и минское "Динамо", а в Узбекистане - за "Нефтчи" из Ферганы.
В первой лиге "Гомель" идет на четвертом месте из 14, набрав 23 очка в 14 играх.
Отметим, что в летнее межсезонье "Кызыл-Жар СК" также покинули Бакдаулет Кожабаев
и Тамаз Цецхладзе
.
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