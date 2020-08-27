Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 4-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси

В КПЛ он не сыграл ни одного матча.

Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси
Терентий Луцевич. Фото: ФК "Гомель"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Белорусский защитник Терентий Луцевич, покинувший в летнее трансферное окно "Кызыл-Жар СК", стал игроком "Гомеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт подписан до конца текущего года.

До перехода в петропавловский клуб зимой Луцевич выступал за "Гомель", который сезон 2019 года завершил на предпоследнем, 15-м месте и вылетел в первую лигу.

В КПЛ игрок не считался легионером, как и футболисты из других стран ЕАЭС. Несмотря на это, не сыграл ни одного матча в чемпионате Казахстана. 

На родине он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Гранит", "Береза-2010", "Витебск" и минское "Динамо", а в Узбекистане - за "Нефтчи" из Ферганы.

В первой лиге "Гомель" идет на четвертом месте из 14, набрав 23 очка в 14 играх.

Отметим, что в летнее межсезонье "Кызыл-Жар СК" также покинули Бакдаулет Кожабаев и Тамаз Цецхладзе.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК Футбольные трансферы Беларусь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:45
Футбол

"Астана" определилась с новым главным тренером
Сегодня
14:30
Футбол

Прямая трансляция матча 6-го тура КПЛ "Жетысу" - "Кызыл-Жар СК"
Сегодня
14:17
Футбол

Шадиев высказался о вылете "Астаны" из ЛЧ, увольнении Билека и нашел общее с "Барселоной"
Сегодня
14:00
Футбол

Экс-игрок казахстанского клуба вернулся в чемпионат Беларуси
Сегодня
13:17
Футбол

Никитенко объяснил поражение "Тараза" от "Окжетпеса" в матче с дублем и пенальти
Сегодня
13:00
Футбол

"Астана" обратилась к Зайнутдинову после дебюта за ЦСКА
Сегодня
11:59
Футбол

"Оплеуха от бывшего игрока и конфуз "Кайсара". Обзор первого дня шестого тура КПЛ
Сегодня
11:25
Футбол

"У "Ордабасы" есть Жоао Пауло, а у "Кайрата", надеюсь, прорвет Вагнера". Алиев - о шансах клубов в Лиге Европы
Сегодня
01:03
Футбол

Карпович прокомментировал первую победу "Окжетпеса" в сезоне
Вчера
22:55
Футбол

"Кайсар" проиграл аутсайдеру и потерпел первое поражение в сезоне КПЛ-2020
Вчера
20:50
Футбол

"Есть стратегическая задумка". Шпилевский - о Лиге Европы, форме Вагнера Лава и новичке "Кайрата"
Вчера
19:48
Футбол

"Окжетпес" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Тараз" в матче с дублем и пенальти
Вчера
18:26
Футбол

Стали известны зарплата Билека в "Астане" и сумма компенсации за увольнение
Вчера
18:20
Футбол

Все же слышали, что Месси ищет новый клуб? Мы нашли ему их сразу пять
Вчера
17:10
Футбол

Стала известна причина исключения футболиста "Астаны" из сборной на матч с Казахстаном
Вчера
15:10
Футбол

"Тараз" поздравил Зайнутдинова с переходом в ЦСКА
Вчера
14:01
Футбол

В пятом туре гол выбрать было сложно, но он выбран! А какой лучший мяч четвертого тура КПЛ-2020?
Вчера
13:05
Футбол

В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен шестой тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге
Вчера
10:20
Футбол

Конкуренция и глубина состава. Почему Денис Поляков станет усилением для "Кайрата"
Вчера
09:30
Футбол

Прямая трансляция двух матчей шестого тура КПЛ "Тараз" - "Окжетпес" и "Каспий" - "Кайсар"
25 августа
23:01
Футбол

"Самая достойная реакция на поражение от "Кайрата". Бабаян прокомментировал победу "Тобола" над "Астаной"
25 августа
21:37
Футбол

Билек объяснил первое поражение "Астаны" в КПЛ-2020
25 августа
20:23
Футбол

Видеообзор победы "Тобола" над "Астаной"
25 августа
17:12
Футбол

Что объединяет новичка "Кайрата" с завсегдатаем первой лиги и обидчиком "Зенита"
25 августа
13:41
Футбол

"КПЛ - сильный турнир". Украинский новичок "Окжетпеса" - о своем трансфере и опыте игры в Сербии
25 августа
11:56
Футбол

Прямая трансляция перенесенного матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"
24 августа
23:47
Футбол

Пятерых футболистов "Кайрата" вызвали в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021
24 августа
22:18
Футбол

Сборная Беларуси исключила футболиста "Астаны" из окончательного состава на матч с Казахстаном
24 августа
21:21
Футбол

Билек вызвал пятерых футболистов "Астаны" в сборную Казахстана
24 августа
20:56
Футбол

Несколько месяцев без игры и победа над "Баварией". Что нужно знать о новичке "Кайрата" из Беларуси
24 августа
20:08
Футбол

"Это не тот клуб, который повалится". Алиев - о вылете "Астаны" из ЛЧ, Билеке и Непогодове
21 августа
22:11
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Тоболом"
21 августа
19:58
Футбол

Видеообзор второй победы "Ордабасы" после рестарта КПЛ
19 августа
20:02
Футбол

Видеообзор победы "Кайсара" над "Шахтером"
18 августа
21:43
Футбол

Как "Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика