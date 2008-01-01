"Оплеуха от бывшего игрока и конфуз "Кайсара". Обзор первого дня шестого тура КПЛ

"Кайрат" стал полноправным лидером.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:59
Поражение "Кайсара" от "Каспия" в шестом туре позволило "Кайрату" стать полноправным лидером чемпионата Казахстана по футболу. Более подробно о прошедших играх рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Перед встречей с актаусцами "Кайсар" был в чемпионате единственным клубом, не знавшим поражения. При этом кызылординцы являлись лидерами по потерянным очкам. Но после неудачи в отчетном туре таковыми уже не считаются - "Кайрат", идущий на первом месте, оторвался от "волков" и других преследователей на пять очков, сыграв на один матч больше.
 
Стоит сказать, что подопечные Стойчо Младенова поплатились за недооценку соперника, сыграв ужасно в обороне. Будь у "Каспия" в атаке более квалифицированные игроки, счет мог быть и крупнее, а не 1:0. Ну и "Кайсару" необходимо улучшать действия в передней линии - четыре гола в пяти играх никуда не годится для участника еврокубков.



Из-за неожиданного поражения "Каспию" кызылординский клуб упустил возможность подняться на второе место, расположившись на четвертом. Команда Срджана Благоевича осталась на предпоследней, десятой строчке. Однако первая победа в чемпионате после пяти неудач кряду должна ее встряхнуть в разворачивающейся непростой борьбе за выживание.

Первую победу в сезоне одержал и "Окжетпес", тем самым прервав серию из пяти поражений. Синегорцы после первого тайма уступали "Таразу" со счетом 0:1, но впоследствии сумели не только отыграться, но и вырвать победу за минуту до конца основного времени - 3:2.



Один из мячей в ворота таразцев забил экс-игрок южан Жиан Мартинс. Удар у него вышел на загляденье, и его гол, безусловно, станет одним из лучших в туре. Несмотря на выигрыш, кокшетаусцы не покинули подвал турнирной таблицы, тогда как "Тараз" разместился на седьмой позиции. Думается, набранные первые очки вернут игрокам "Окжетпеса" уверенности в своих силах. 

Отметим, что сегодня, 27 августа, "Жетысу" встретится с "Кызыл-Жар СК", а другие матчи шестого тура "Кайрат" - "Астана" и "Тобол" - "Ордабасы" перенесены на неопределенный срок.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тараз ФК Окжетпес ФК Каспий Кайсар ФК Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:59
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