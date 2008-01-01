Карпович прокомментировал первую победу "Окжетпеса" в сезоне

Кокшетаусцы в драматичном матче переиграли "Тараз".

Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:03
Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович прокомментировал победу над "Таразом" в шестом туре казахстанской премьер-лиги.

Встреча команд завершилась волевой победой кокшетаусцев со счетом 3:2. Для команды Карповича это первый выигрыш в сезоне-2020.

"Повторяется история прошлого года. Тогда мы также проиграли в 5 стартовых турах, но затем обыграли на выезде «Атырау», и началась хорошая беспроигрышная серия. Надеюсь, что команда после этого матча вернет себе уверенность и удачу. Мы можем играть сильнее, это однозначно. Сегодня ребята проявили волю и характер, дважды выправили ситуацию. Поздравляю наших болельщиков с первой победой в сезоне". - цитирует Карповича официальный сайт клуба.
Метки:
Окжетпес ФК Тараз ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:03
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