Карпович прокомментировал первую победу "Окжетпеса" в сезоне

Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович
прокомментировал победу над "Таразом"
в шестом туре казахстанской премьер-лиги.
Встреча команд завершилась
волевой победой кокшетаусцев со счетом 3:2. Для команды Карповича это первый выигрыш в сезоне-2020.
"Повторяется история прошлого года. Тогда мы также проиграли в 5 стартовых турах, но затем обыграли на выезде «Атырау», и началась хорошая беспроигрышная серия. Надеюсь, что команда после этого матча вернет себе уверенность и удачу. Мы можем играть сильнее, это однозначно. Сегодня ребята проявили волю и характер, дважды выправили ситуацию. Поздравляю наших болельщиков с первой победой в сезоне". - цитирует Карповича официальный сайт клуба.