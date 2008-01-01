"Окжетпес" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Тараз" в матче с дублем и пенальти

Кокшетауский "Окжетпес"
одержал победу над "Таразом"
в шестом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz
.
Первым счет в матче открыл "Тараз". На 26-й минуте Бауыржан Турысбек
реализовал пенальти и вывел команду вперед.
В самом начале второго тайма "Окжетпес" отыгрался. На 46-й минуте отличился Санат Жумаханов
.
На 74-й минуте уже "Окжетпес" повел в счете. Точный удар из-за пределов штрафной удался Жиану Мартинсу
.
Однако за четыре минуты до завершения основного времени Турысбек оформил дубль и сравнял счет.
Победу "Окжетпесу" принес Марко Обрадович
, отличившийся на 89-й минуте.
Для "Окжетпеса" эта победа стала первой в сезоне-2020, команда с тремя очками ушла с последнего места в турнирной таблице. "Тараз" (5) остался на седьмой строчке.