"Окжетпес" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Тараз" в матче с дублем и пенальти

Кокшетаусцы пропустили первыми.

Фото: ФК "Окжетпес"
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Сегодня 19:48
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 6
Тараз - Окжетпес 2:3

Голы: Турысбек, 26 (1:0); Жумаханов, 46 (1:1); Мартинс - Дос Сантос, 74 (1:2); Турысбек, 86 (2:2); Обрадович, 89 (2:3)

Турнирная таблица
Кокшетауский "Окжетпес"одержал победу над "Таразом" в шестом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Первым счет в матче открыл "Тараз". На 26-й минуте Бауыржан Турысбек реализовал пенальти и вывел команду вперед.



В самом начале второго тайма "Окжетпес" отыгрался. На 46-й минуте отличился Санат Жумаханов.



На 74-й минуте уже "Окжетпес" повел в счете. Точный удар из-за пределов штрафной удался Жиану Мартинсу.



Однако за четыре минуты до завершения основного времени Турысбек оформил дубль и сравнял счет.



Победу "Окжетпесу" принес Марко Обрадович, отличившийся на 89-й минуте.



Для "Окжетпеса" эта победа стала первой в сезоне-2020, команда с тремя очками ушла с последнего места в турнирной таблице. "Тараз" (5) остался на седьмой строчке.

Метки:
Окжетпес ФК Тараз ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 19:48
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