Стали известны зарплата Билека в "Астане" и сумма компенсации за увольнение

Столичный клуб расторг контракт с тренером.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:26
Появились финансовые подробности расставания "Астаны" с главным тренером команды Михалом Билеком.

Сегодня, 26 августа, столичный клуб объявил о расторжении контракта с чешским специалистом. Причины не называются.

По информации журналиста Айдына Кожахмета, "Астана" выплатила Билеку 100 000 евро в качестве компенсации за расторжение контракта. Отмечается, что это две зарплаты чешского специалиста.

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55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана. С чешским специалистом "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.

18 августа "Астана" на выезде проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.

25 августа "Астана" потерпела первое поражение в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".
Метки:
Билек Михал Астана ФК КПЛ-2020 Увольнение
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:26
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