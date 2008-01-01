"Астана" назвала преемника Михала Билека

Контракт с чешским специалистом был расторгнут.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:59
Руководство "Астаны" расторгло контракт с главным тренером команды Михалом Билеком.

Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт. Последний имеет богатый опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).

Также Эшуорт имеет тренерскую категорию "PRO", руководил командами в еврокубках, под его руководством клубы провели около 30 матчей в турнирах под эгидой УЕФА.

55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана. С чешским специалистом "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.

18 августа "Астана" разгромно проиграла в гостях "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.

25 августа "Астана" потерпела первое поражение в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".
Метки:
Астана ФК Билек Михал Назначения Увольнение КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:59
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