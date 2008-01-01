"Астана" объявила об уходе Билека

Команду он возглавил в январе.

Михал Билек. фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:42
Главный тренер "Астаны" Михал Билек покинул свой пост, сообщает официальный сайт столичного клуба. Стороны расторгли контракт.

"Футбольный клуб "Астана" благодарит чешского специалиста за его работу, а также желает успеха в дальнейшей карьере, в том числе национальной сборной Казахстана", - говорится в сообщении.

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55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое место в группе отбора на Евро-2020. С Билеком "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.

18 августа "Астана" в Беларуси разгромно проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Столичный клуб перешел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, соперник определится 31 августа.
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Астана ФК Билек Михал Увольнение КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:42
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