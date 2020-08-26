"Тараз" поздравил Зайнутдинова с переходом в ЦСКА

"Тараз"
поздравил своего воспитанника Бахтиера Зайнутдинова
с переходом в московский ЦСКА
, сообщает официальный сайт клуба.
"Жамбылская школа футбола снова дала о себе знать. Воспитанник "Тараза" Бахтиер Зайнутдинов, успешно защищавший цвета родного клуба и потом перебравшийся в "Астану" и "Ростов", теперь будет выступать в московском ЦСКА. Зайнутдинов, являющийся игроком сборной Казахстана, прекрасно проявил себя в "Ростове". Недавно он забил мяч чемпиону страны "Зениту", а в последнее время стал игроком основного состава. Его игра не осталась незамеченной в России, и один из лидеров первенства, многократный чемпион страны ЦСКА решил подписать с ним контракт на пять лет. Для игрока-универсала, при необходимости способного сыграть на разных позициях, это новая ступень в карьере.
ПФК "Тараз" поздравляет Бахтиера Зайнутдинова с переходом в топ-клуб российской премьер-лиги и желает ему успехов в новом клубе!" - пишет пресс-служба.
"Трансфер бомба". Как болельщики ЦСКА отреагировали на переход Зайнутдинова
Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся
армейцам в два миллиона евро.
За "Ростов" хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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