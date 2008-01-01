Прямая трансляция двух матчей шестого тура КПЛ "Тараз" - "Окжетпес" и "Каспий" - "Кайсар"

Сегодня, 26 августа, пройдут два матча шестого тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сыграют "Тараз" - "Окжетпес"
(начало - в 18:00 по времени Нур-Султана) и "Каспий" - "Кайсар"
(21:00).
"Кайсар" является лидером по потерянным очкам. При этом остается в чемпионате единственным клубом, который еще не знает поражения. В четырех матчах кызылординцы набрали десять очков, расположившись на четвертом месте из 11.
В то же время "Каспий" и "Окжетпес" в нынешнем сезоне еще не побеждали, потерпев по пять поражений в пяти играх.
Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
.