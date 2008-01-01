Прямая трансляция двух матчей шестого тура КПЛ "Тараз" - "Окжетпес" и "Каспий" - "Кайсар"

Первая игра начнется в 18:00.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:30
Сегодня, 26 августа, пройдут два матча шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Тараз" - "Окжетпес" (начало - в 18:00 по времени Нур-Султана) и "Каспий" - "Кайсар" (21:00).

"Кайсар" является лидером по потерянным очкам. При этом остается в чемпионате единственным клубом, который еще не знает поражения. В четырех матчах кызылординцы набрали десять очков, расположившись на четвертом месте из 11.

В то же время "Каспий" и "Окжетпес" в нынешнем сезоне еще не побеждали, потерпев по пять поражений в пяти играх.

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. 

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тараз ФК Окжетпес ФК Каспий Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»