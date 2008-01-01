В пятом туре гол выбрать было сложно, но он выбран! А какой лучший мяч четвертого тура КПЛ-2020?

Нападающий "Кайсара" Элгуджа Лобжанидзе стал автором самого красивого гола в пятом туре КПЛ-2020. Его определили читатели Vesti.kz в телеграм-канале. Так, за его гол в ворота "Жетысу" проголосовали 49 процентов.



Футболист отличился на 75-й минуте матча с талдыкорганцами. Мало того, что этот мяч стал победным, так еще и красивым. Грузин сделал это ударом ножницами через себя.







На втором месте по итогам голосования расположился полузащитник "Кайрата" Небойша Косович - 27 процентов. Габриэль Энаке из "Кызыл-Жар СК" набрал 11 процентов и занял третье место. Жоао Пауло из "Ордабасы" с семью процентами голосов стал четвертым. Дидар Жалмукан из "Астаны" с шестью процентами замкнул топ-5 лучших голов тура.





В рамках рубрики "Гол тура" Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах четвертого тура казахстанской премьер-лиги, программа которого была завершена накануне перенесенным матчем "Тобол" - "Астана". Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов в минувшем туре. Выбрать лучший гол вы можете здесь.



Сергей Хижниченко ("Ордабасы")



Форвард "Ордабасы" в самом захватывающем матче четвертого тура против "Жетысу" на 54-й минуте забил важный гол, сравняв счет - 2:2. Здесь все прекрасно, начиная от комбинации приведшей к голу и заканчивая самим взятием ворот.







Педро Эуженио ("Жетысу")



А все начиналось в матче "Жетысу" - "Ордабасы", как нельзя лучше для талдыкорганцев. На 22-й минуте Педро Эуженио воспользовавшись проникающим пасом из глубины поля и в касание переправил мяч в угол ворот шымкентского клуба.







Жоао Пауло ("Ордабасы")



Бразильский вингер "Ордабасы" Жоау Пауло в матче с "Жетысу" поставил победную точку. На 63-й минуте он принял пас из глубины поля, и обыграв вратаря и защитника, отправил мяч в ворота.







Александр Марочкин ("Кайсар")



Защитник "Кайсара" Александр Марочкин принес победу своему клубу в матче с "Шахтером". На 67-й минуте он красиво после стандартного положения, ударом головой отправил мяч в ворота "горняков".







Серикжан Мужиков ("Тобол")



Костанайцы одержали победу в этом матче со счетом 2:0. Причем, в ворота столичного клуба забивали его бывшие игроки Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Здесь стоит отметить гол Мужикова на 57-й минуте. Футболист принял мяч перед штрафной соперника и после обработки пробил с подъема в угол ворот Дмитрия Непогодова.





А это наш топ-5 голов четвертого тура КПЛ-2020.

Согласны? Если нет, то вам сюда.





Отметим, что голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша", отличившийся во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев.



Напомним, второй рестарт чемпионата состоялся 18 августа. После пяти туров с 15 очками лидирует "Кайрат". У "Астаны", "Кайсара" и "Ордабасы" по десять баллов. "Каспий" и "Окжетпес" пока очков не набрали и замыкают таблицу чемпионата. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.