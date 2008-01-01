Билек объяснил первое поражение "Астаны" в КПЛ-2020

Главный тренер "Астаны
" Михал Билек
прокомментировал поражение от "Тобола
" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги.
Игра в Алматы завершилась
со счетом 0:2. Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки.
По словам Билека, его команду продолжает преследовать эпидемия травм. Этот поражение стало первым для "Астаны" в КПЛ.
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"Соперник сегодня воспользовался нашими ошибками. У нас так же были моменты, для того, чтобы забить, но если "Тобол"сыграл эффективно, реализовав свои шансы, то мы это сделать не смогли.
К сожалению, нас продолжают преследовать травмы ведущих футболистов. Сегодня не смогли доиграть матч Алексей Щеткин и Жарко Томашевич. Но мы должны готовиться дальше и смотреть только вперед", - цитирует Билека пресс-служба "Астаны".
Отметим, что в таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Астана", "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре.