Билек объяснил первое поражение "Астаны" в КПЛ-2020

Голы "Тобола" организовали бывшие игроки столичного клуба.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:37
Главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал поражение от "Тобола" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги.

Игра в Алматы завершилась со счетом 0:2. Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки. 

По словам Билека, его команду продолжает преследовать эпидемия травм. Этот поражение стало первым для "Астаны" в КПЛ.

"Соперник сегодня воспользовался нашими ошибками. У нас так же были моменты, для того, чтобы забить, но если "Тобол"сыграл эффективно, реализовав свои шансы, то мы это сделать не смогли.

К сожалению, нас продолжают преследовать травмы ведущих футболистов. Сегодня не смогли доиграть матч Алексей Щеткин и Жарко Томашевич. Но мы должны готовиться дальше и смотреть только вперед", - цитирует Билека пресс-служба "Астаны". 

Отметим, что в таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Астана", "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре.
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Тобол ФК Билек Михал
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:37
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