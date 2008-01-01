"Астана" проиграла "Тоболу" и не смогла сократить отставание от "Кайрата" в КПЛ

Голы организовали бывшие игроки столичного клуба.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:56
Костанайский "Тобол" победил "Астану" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки. На 15-й минуте с передачи форварда Романа Муртазаева забил полузащитник Азат Нургалиев, а на 57-й отличился вышедший на замену хавбек Серикжан Мужиков, причем его мяч получился очень красивым. 

Прошедший матч стал первым для Григория Бабаяна против "Астаны". С 2012 по 2019 год он работал в столичном клубе, в том числе несколько раз был главным тренером. 

Видеообзор матча



В таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Астана", "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре. 
Метки:
Тобол ФК Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Бабаян Григорий
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:56
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