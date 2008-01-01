"Астана" проиграла "Тоболу" и не смогла сократить отставание от "Кайрата" в КПЛ

Костанайский "Тобол
" победил "Астану
" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь
.
Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки. На 15-й минуте с передачи форварда Романа Муртазаева
забил полузащитник Азат Нургалиев
, а на 57-й отличился вышедший на замену хавбек Серикжан Мужиков
, причем его мяч получился очень красивым.
Прошедший матч стал первым для Григория Бабаяна
против "Астаны". С 2012 по 2019 год он работал в столичном клубе, в том числе несколько раз был главным тренером.
Видеообзор матча
:
В таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Астана", "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре.